Коронавирус в Киеве: количество больных на 6 мая

По состоянию на 6 мая в Киеве подтвердили еще 68 случаев Covid-19.
Общее количество больных возросло до 1 651, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Выздоровело 99 киевлян, а умерло 28.
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Среди новых заболевших трое медиков.
17 случаев подтвержденных в Киево-Печерской Лавре.
В больницах находится 205 человек. 35 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппарату вентиляции легких.
В стационарах находится 67 киевлян с подозрением на Covid-19.
В учреждениях здравоохранения на двухнедельном обсервации находится 85 человек.
Напомним, по состоянию на 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавируса.
Из них 327 летальных, 2 097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев.