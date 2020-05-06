Коронавирус в Киеве: количество больных на 6 мая

По состоянию на 6 мая в Киеве подтвердили еще 68 случаев Covid-19.

Общее количество больных возросло до 1 651, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Выздоровело 99 киевлян, а умерло 28.

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Среди новых заболевших трое медиков.

17 случаев подтвержденных в Киево-Печерской Лавре.

В больницах находится 205 человек. 35 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппарату вентиляции легких.

В стационарах находится 67 киевлян с подозрением на Covid-19.

В учреждениях здравоохранения на двухнедельном обсервации находится 85 человек.

Напомним, по состоянию на 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавируса.

Из них 327 летальных, 2 097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев.