PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Киеве 68 новых больных коронавирусом, в целом — 1 651

По состоянию на 6 мая в Киеве подтвердили еще 68 случаев Covid-19.

Общее количество больных возросло до 1 651, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Выздоровело 99 киевлян, а умерло 28.

Читайте: С 11 мая мы меняем условия карантина в Украине — Степанов

Среди новых заболевших трое медиков.

17 случаев подтвержденных в Киево-Печерской Лавре.

В больницах находится 205 человек. 35 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппарату вентиляции легких.

В стационарах находится 67 киевлян с подозрением на Covid-19.

Коронавирус в Киеве: количество больных на 6 мая

В учреждениях здравоохранения на двухнедельном обсервации находится 85 человек.

Напомним, по состоянию на 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавируса.

Из них 327 летальных, 2 097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев.

Источник: КГГА

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх