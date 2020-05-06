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Факти / Україна / Суспільство

У Києві 68 нових хворих на коронавірус, в цілому – 1 651

Станом на 6 травня у Києві підтвердили ще 68 випадків Covid-19.

Загальна кількість хворих зросла до 1 651, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Одужало 99 киян, а померло 28 хворих.

Читайте: З 11 травня ми змінюємо умови карантину в Україні – Степанов

Серед нових хворих троє медиків.

17 випадків підтверджених у Києво-Печерській Лаврі.

У лікарнях перебуває 205 людей. 35 пацієнтів у важкому стані, троє підключені до апарату вентиляції легень.

У стаціонарах перебуває 67 киян з підозрою на Covid-19.

Коронавірус у Києві: кількість хворих на 6 травня

У закладах охорони здоров’я на двотижневій обсервації перебуває 85 людей.

Нагадаємо, станом на 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусу.

З них 327 летальних, 2 097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків

Джерело: КМДА

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