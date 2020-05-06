По состоянию на 9.00 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 9.00 6 мая в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 327 летальных, 2 097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 472 случая;

Волынская область — 359 случаев;

Днепропетровская область — 568 случаев;

Донецкая область — 85 случаев;

Житомирская область — 456 случаев;

Закарпатская область — 572 случая;

Запорожская область — 298 случаев;

Ивано-Франковская область — 1037 случаев;

Кировоградская область — 402 случая;

г. Киев — 1651 случай;

Киевская область — 891 случай;

Львовская область — 553 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 165 случаев;

Одесская область — 505 случаев;

Полтавская область — 232 случая;

Ровенская область — 787 случаев;

Сумская область — 130 случаев;

Тернопольская область — 935 случаев;

Харьковская область — 403 случая;

Херсонская область — 143 случая;

Хмельницкая область — 134 случая;

Черновицкая область — 1985 случаев;

Черкасская область — 314 случаев;

Черниговская область — 65 случаев.

Напомним, правительство продолжило карантин до 22 мая.

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