По состоянию на 9.00 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной инфекции.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
— По состоянию на 9.00 6 мая в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 327 летальных, 2 097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 472 случая;
- Волынская область — 359 случаев;
- Днепропетровская область — 568 случаев;
- Донецкая область — 85 случаев;
- Житомирская область — 456 случаев;
- Закарпатская область — 572 случая;
- Запорожская область — 298 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1037 случаев;
- Кировоградская область — 402 случая;
- г. Киев — 1651 случай;
- Киевская область — 891 случай;
- Львовская область — 553 случая;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 165 случаев;
- Одесская область — 505 случаев;
- Полтавская область — 232 случая;
- Ровенская область — 787 случаев;
- Сумская область — 130 случаев;
- Тернопольская область — 935 случаев;
- Харьковская область — 403 случая;
- Херсонская область — 143 случая;
- Хмельницкая область — 134 случая;
- Черновицкая область — 1985 случаев;
- Черкасская область — 314 случаев;
- Черниговская область — 65 случаев.
Напомним, правительство продолжило карантин до 22 мая.
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