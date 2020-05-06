МОЗ статистика коронавірусу в Україні на 6 травня

Станом на 9.00 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 9.00 6 травня в Україні 13 184 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 327 летальних, 2 097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 472 випадки;

Волинська область — 359 випадків;

Дніпропетровська область — 568 випадків;

Донецька область — 85 випадків;

Житомирська область — 456 випадків;

Закарпатська область — 572 випадки;

Запорізька область — 298 випадків;

Івано-Франківська область — 1037 випадків;

Кіровоградська область — 402 випадки;

м. Київ — 1651 випадок;

Київська область — 891 випадок;

Львівська область — 553 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 165 випадків;

Одеська область — 505 випадків;

Полтавська область — 232 випадки;

Рівненська область — 787 випадків;

Сумська область — 130 випадків;

Тернопільська область — 935 випадків;

Харківська область — 403 випадки;

Херсонська область — 143 випадки;

Хмельницька область — 134 випадки;

Чернівецька область — 1985 випадків;

Черкаська область — 314 випадків;

Чернігівська область — 65 випадків.

Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 травня.

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