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Факти / Україна

В Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусу, 487 – за добу

Станом на 9.00 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 9.00 6 травня в Україні 13 184 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 327 летальних, 2 097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 

  • Вінницька область — 472 випадки;
  • Волинська область — 359 випадків;
  • Дніпропетровська область — 568 випадків;
  • Донецька область — 85 випадків;
  • Житомирська область — 456 випадків;
  • Закарпатська область — 572 випадки;
  • Запорізька область — 298 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1037 випадків;
  • Кіровоградська область — 402 випадки;
  • м. Київ — 1651 випадок;
  • Київська область — 891 випадок;
  • Львівська область — 553 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 165 випадків;
  • Одеська область — 505 випадків;
  • Полтавська область — 232 випадки;
  • Рівненська область — 787 випадків;
  • Сумська область — 130 випадків;
  • Тернопільська область — 935 випадків;
  • Харківська область — 403 випадки;
  • Херсонська область — 143 випадки;
  • Хмельницька область — 134 випадки;
  • Чернівецька область — 1985 випадків;
  • Черкаська область — 314 випадків;
  • Чернігівська область — 65 випадків.

МОЗ статистика коронавірусу в Україні на 6 травня

Нагадаємо, уряд продовжив карантинні обмеження до 22 травня.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

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