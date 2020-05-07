Через карантин європейська фірма товарів для дому та меблів IKEA поки не називає конкретних строків, коли на території країни запрацює перший офіційний магазин.

Водночас фірма планує запустити онлайн-платформу в Україні.

– Через епідемію ми не можемо говорити про конкретні строки відкриття магазину у самому центрі Києва, – повідомив координатор бізнес-клієнтів IKEA Ігор Іус.

Читайте: Коли відбудеться відкриття магазину IKEA в Україні

За словами представників фірми, договір оренди IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall уже підписаний.

Нагадаємо, раніше ми писали, як замовити меблі та товари для дому в IKEA. Поки що українці можуть це робити тільки через байєр-сервіси.

Джерело: Igor Ius