Через карантин європейська фірма товарів для дому та меблів IKEA поки не називає конкретних строків, коли на території країни запрацює перший офіційний магазин.
Водночас фірма планує запустити онлайн-платформу в Україні.
– Через епідемію ми не можемо говорити про конкретні строки відкриття магазину у самому центрі Києва, – повідомив координатор бізнес-клієнтів IKEA Ігор Іус.
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За словами представників фірми, договір оренди IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall уже підписаний.
Нагадаємо, раніше ми писали, як замовити меблі та товари для дому в IKEA. Поки що українці можуть це робити тільки через байєр-сервіси.
Джерело: Igor Ius