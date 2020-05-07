Коронавирусом заразился чиновник Днепропетровской ОГА, проверяют еще 50

У чиновника Днепропетровской ОГА лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, поэтому сейчас результатов ПЦР-теста на самоизоляции ожидают еще более 50 контактных лиц, сообщил глава области Александр Бондаренко.

По его словам, максимальное количество сотрудников облгосадминистрации переведено на отдаленный режим работы, в том числе и контактные лица.

Бондаренко уточнил, что его ПЦР-тест уже готов и он отрицательный.

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По данным на 7 мая, в Днепропетровской области 624 лабораторно подтвержденных случая корнавируса, в целом в Украине — более 13,6 тыс.

В то же время в области 73 больных выздоровели, 4 — умерли.

Источник: Дніпропетровська ОДА