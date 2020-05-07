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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірусом заразився чиновник Дніпропетровської ОДА, перевіряють ще 50

У чиновника Дніпропетровської ОДА лабораторно підтверджена коронавірусна інфекція, тому нині результатів ПЛР-тесту на самоізоляції очікують ще понад 50 контактних осіб, повідомив очільник області Олександр Бондаренко.

За його словами, максимальна кількість співробітників облдержадміністрації переведена на віддалений режим роботи, зокрема і контактні особи.

Бондаренко уточнив, що його ПЛР-тест вже готовий і він негативний.

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За даними на 7 травня, у Дніпропетровській області 624 лабораторно підтверджених випадки корнавірусу, загалом в Україні – понад 13,6 тис.

Водночас в області 73 хворих одужали, 4 – померли.

Джерело: Дніпропетровська ОДА

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