Лето 2020 года начнется с небольшим запозданием, рассказал Фактам ICTV старший научный сотрудник Укргидрометцентра Владислав Тимофеев.

— Лето немножко задерживается, ведь очень теплая зима предпологает какую-то компенсацию – отрицательную аномалию. Но тепло будет – июль и август типично будут жаркими, — сказал он.

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Тимофеев также сообщил, что до 9-10 мая в Украине придет еще один циклон: температура повысится, но затем снова понизится, начнутся дожди.

К слову, в Украинском гидрометеорологическом институте прогнозируют аномально жаркое лето.