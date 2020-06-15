Літо 2020 року розпочнеться з невеликим запізненням, розповів Фактам ICTV старший науковий співробітник Укргідрометцентру Владислав Тимофеєв.

– Літо трошки затримується, адже дуже тепла зима передбачає якусь компенсацію – негативну аномалію. Але тепло буде – липень та серпень типово будуть спекотними, – сказав він.

Читайте: Негода знеструмила понад 170 населених пунктів у 9 областях України

Цього літа очікуються сильні зливи, град, шквали та грози. Незважаючи на це, в Україні влітку холодів синоптики не прогнозують.

У червні є вірогідність жарких періодів, коли температура повітря може сягнути 30 і навіть вище градусів тепла.

Спекотна погода в Україні стала рекордною за останні роки. Загалом синоптики прогнозують температурний максимум у червні. Температура становитиме близько 39° тепла, у гірських районах – 31°.

Середня температура упродовж місяця триматиметься на рівні +16°-21°. Але очікується велика кількість гроз, злив та граду.