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Факти / Україна

Спека трошки затримається: прогноз погоди в Україні на літо 2020

Літо 2020 року розпочнеться з невеликим запізненням, розповів Фактам ICTV старший науковий співробітник Укргідрометцентру Владислав Тимофеєв.

– Літо трошки затримується, адже дуже тепла зима передбачає якусь компенсацію – негативну аномалію. Але тепло буде – липень та серпень типово будуть спекотними, – сказав він.

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Цього літа очікуються сильні зливи, град, шквали та грози. Незважаючи на це, в Україні влітку холодів синоптики не прогнозують.

У червні є вірогідність жарких періодів, коли температура повітря може сягнути 30 і навіть вище градусів тепла.

Спекотна погода в Україні стала рекордною за останні роки. Загалом синоптики прогнозують температурний максимум у червні. Температура становитиме близько 39° тепла, у гірських районах – 31°.

Середня температура упродовж місяця триматиметься на рівні +16°-21°. Але очікується велика кількість гроз, злив та граду.

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