Шквальный ветер и проливные дожди в ночь с 14 на 15 июня обесточили села и города в 9 областях Украины.
Из-за такой непогоды сработали системы защиты линий электропередач, поэтому без света остались жители 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно:
- Сумская — 93;
- Киевская — 28;
- Черниговская — 21;
- Луганская — 19;
- Донецкая — 5;
- Тернопольская — 5;
- Черновицкая — 3;
- Кировоградская — 2;
- Запорожская — 2.
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Жаркая погода в Украине стала рекордной за последние годы. В целом синоптики прогнозируют температурный максимум в июне. Температура составит около 39° тепла, в горных районах — 31°.
Средняя температура в течение месяца будет держаться на уровне +16°-21°. Но ожидается большое количество гроз, ливней и града.