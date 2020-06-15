Шквальный ветер и проливные дожди в ночь с 14 на 15 июня обесточили села и города в 9 областях Украины.

Из-за такой непогоды сработали системы защиты линий электропередач, поэтому без света остались жители 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно:

Сумская — 93;

Киевская — 28;

Черниговская — 21;

Луганская — 19;

Донецкая — 5;

Тернопольская — 5;

Черновицкая — 3;

Кировоградская — 2;

Запорожская — 2.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Жаркая погода в Украине стала рекордной за последние годы. В целом синоптики прогнозируют температурный максимум в июне. Температура составит около 39° тепла, в горных районах — 31°.

Средняя температура в течение месяца будет держаться на уровне +16°-21°. Но ожидается большое количество гроз, ливней и града.