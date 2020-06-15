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Факты / Происшествия

Непогода обесточила более 170 населенных пунктов в 9 областях Украины

Шквальный ветер и проливные дожди в ночь с 14 на 15 июня обесточили села и города в 9 областях Украины.

Из-за такой непогоды сработали системы защиты линий электропередач, поэтому без света остались жители 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно:

  • Сумская — 93;
  • Киевская — 28;
  • Черниговская — 21;
  • Луганская — 19;
  • Донецкая — 5;
  • Тернопольская — 5;
  • Черновицкая — 3;
  • Кировоградская — 2;
  • Запорожская — 2.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Жаркая погода в Украине стала рекордной за последние годы. В целом синоптики прогнозируют температурный максимум в июне. Температура составит около 39° тепла, в горных районах — 31°.

Средняя температура в течение месяца будет держаться на уровне +16°-21°. Но ожидается большое количество гроз, ливней и града.

Источник: ГСЧС

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