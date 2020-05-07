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Факты / Украина

Выборы на Донбассе в нынешних условиях невозможны — Госдеп

Проведение выборов на Донбассе в нынешних условиях является невозможным.

Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

Он подчеркнул, что для проведения выборов на Донбассе необходимо прекращения огня, вывод российских войск и контроль Украины над границей.

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— Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над международным рубежом. Я думаю, президент Владимир Зеленский и его команда четко определили свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, имеют ли желание Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны на территории этой страны, − сказал он.

По его словам, главным инструментом урегулирования ситуации на Донбассе являются Минские соглашения.

Кент отметил, что Россия с первого дня подписания договоренностей нарушала их.

— Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории… Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя, − сказал он.

Ранее сообщалось, что выборы на оккупированных территориях могут состояться осенью 2020 года.

Источник: Голос Америки

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