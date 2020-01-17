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Факты / Украина

Выборы на Донбассе проведут только после вывода российских войск – Гилмор

Глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что выборы на Донбассе могут пройти только после того, как Украина возобновит контроль над границей с Россией.

Также для проведения свободных и справедливых выборов необходимо, чтобы временно оккупированные территории покинули войска РФ и боевики незаконных вооруженных формирований.

Гилмор обратил внимание на то, что ОБСЕ задокументировала ежедневный поток грузовиков, железнодорожных вагонов и военной техники из России на Донбасс.

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– Этот неконтролируемый поток персонала и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к проведению свободных и справедливых местных выборов на Донбассе, – сказал глава миссии США в ОБСЕ.

Кроме того, он призвал Россию прекратить преследование СММ ОБСЕ согласно Минским договоренностям.

К слову, Украина в ТКГ настаивает на том, чтобы ОБСЕ повторно верифицировала отвод тяжелых вооружений, ведь ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной.

Источник: РБК-Украина

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