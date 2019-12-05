Команда президента Владимира Зеленского хотела бы провести местные выборы на Донбассе осенью 2020 года.

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что команда Владимира Зеленского рассчитывает на проведение выборов на Донбассе одновременно с местными выборами в стране.

Таким образом выборы на оккупированных территориях могут состояться осенью 2020 года.

– Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине (кроме оккупированного Крыма) 31 октября 2020 года, – сказал Ермак.

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Он добавил, что для проведения выборов на Донбассе необходимо расширить мандат миссии ОБСЕ, чтобы обеспечивать порядок на территории, допустить кандидатов и украинские СМИ.

Во время встречи нормандской четверки должны поднимать указанный вопрос. Кроме того, уже ведутся переговоры с ОБСЕ касательно расширения их мандата.

Помощник президента также сказал о том, что проведение выборов на Донбассе возможно только при условии выведения всех иностранных войск и незаконных вооруженных формирований и установления контроля Украины над границей с РФ.

К слову, во время совещания с участием президента Владимира Зеленского были утверждены возможные сценарии реинтеграции Донбасса.

Источник: Новости Донбасса