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Факты / Украина

Windrose планирует запустить ежедневные рейсы из Киева в Николаев: дата и цена

Украинский авиаперевозчик Windrose планирует с 1 июля запустить ежедневные рейсы из Киева в Николаев.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Ежедневные перелеты планируются с 1 июля, однако информация будет уточняться в соответствии с решением правительства по пандемии коронавируса.

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Стоимость билета составляет от 631 грн в одном направлении, а тариф учитывает багаж весом до 23 кг и ручную кладь весом до 7 кг.

Windrose также планировал с апреля запустить ежедневные рейсы между шестью крупнейшими украинскими городами — Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом.

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