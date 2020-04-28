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Факты / Украина / Общество

Wizz Air возобновляет полеты из Киева в Вену

С 12 мая лоукостер Wizz Air планирует выполнять рейсы по маршруту Вена-Киев-Вена.

Билеты можно будет приобрести по 25 евро.

13 мая полеты не будут выполняться, а уже с 14 мая рейс будет происходить на ежедневной основе.

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К слову, с 1 мая лоукостер начинает полеты из Вены в Дортмунд, Салоник, Лиссабон, Осло и Эйндховен.

Напомним, авиакомпания Международные авиалинии Украины с 1 по 9 мая выполнит 11 специальных рейсов для украинцев и нерезидентов, которые имеют право въезда на территорию Украины.

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