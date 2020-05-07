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Факти / Україна

Windrose планує запустити щоденні рейси з Києва до Миколаєва: дата та ціна

Український авіаперевізник Windrose планує з 1 липня запустити щоденні рейси з Києва до Миколаєва.

Про це повідомляється на сторінці компанії в Facebook.

Щоденні перельоти плануються з 1 липня, проте інформація уточнюватиметься відповідно до рішення уряду щодо пандемії коронавірусу.

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Вартість квитка становить від 631 грн в одному напрямку, а тариф враховує багаж вагою до 23 кг і ручну поклажу вагою до 7 кг.

Windrose також планував з квітня запустити щоденні рейси між шістьма найбільшими українськими містами – Києвом, Харковом, Дніпром, Львовом, Одесою та Миколаєвом.

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