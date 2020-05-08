Массовая ипотека под 10% возможна при целевом рефинансировании банков — Пушкарев

Снижение ставок по ипотеке до 10% годовых зависит от готовности НБУ обеспечить целевое и долгое рефинансирование банков конкретно под эту программу. Об этом заявил банкир с 28-летним стажем, экс-председатель правления банка ВТБ Вадим Пушкарев.

— Снижение ставок по ипотеке поможет поддержать строительную отрасль, у которой начался период стагнации, а еще запустит мощные мультипликаторы. Чтобы обеспечить смежные потребности, нужны производство и закупки. Это отделка, мебель, сантехника и так далее. Но следует учитывать, что ипотека не дает банку быстрого заработка — это длинная игра. При этом объявленная ранее программа рефинансирования предоставляет коммерческим банкам спекулятивные соблазны — заработать в сжатые сроки. Поэтому нужен целевой контроль государства конкретно под эту программу, — подчеркнул Вадим Пушкарев.

По словам банкира, качественная ипотечная программа должна гарантировать, что государство предоставит недорогой и длительный ресурс банкам, который не отзовут через два года. С другой стороны — обязательство банков кредитовать строительство только в четко заданных параметрах.

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— Если будут финансировать, например, ипотеку под покупку быстровозводимого канадского жилья, это нецелесообразно. Так мы будем поддерживать канадского производителя и посредников. Это обеспечит лишь временную занятость сборщиков этих домов, которые привозят уже с мебелью и внутренней отделкой. С другой стороны, если мы финансируем ипотеку для покупателя, который приобретает жилье от отечественных или мощных иностранных компаний, но с привлечением нашей рабочей силы, строительных и отделочных материалов, в этом есть смысл, — заявил Вадим Пушкарев.

К слову, 28 апреля Владимир Зеленский заявил, что Национальный банк и Кабинет министров в ближайшее время представят программу ипотечного кредитования по ставке 10% годовых.