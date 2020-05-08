Масова іпотека під 10% можлива за цільового рефінансування банків – Пушкарьов

Зниження ставок за іпотекою до 10% річних залежить від готовності НБУ забезпечити цільове та довге рефінансування банків конкретно під цю програму. Про це заявив банкір з 28-річним стажем, екс-голова правління банку ВТБ Вадим Пушкарьов.

– Зниження ставок за іпотекою допоможе підтримати будівельну галузь, у якій почався період стагнації, а ще запустить потужні мультиплікатори. Щоб забезпечити суміжні потреби, потрібне виробництво та закупівлі. Це оздоблення, меблі, сантехніка тощо. Але варто враховувати, що іпотека не дає банку швидкого заробітку – це довга гра. Водночас оголошена раніше програма рефінансування надає комерційним банкам спекулятивні спокуси – заробити за короткі терміни. Тому потрібен цільовий контроль держави конкретно під цю програму, – підкреслив Вадим Пушкарьов.

За словами банкіра, якісна іпотечна програма повинна гарантувати, що держава надасть недорогий і тривалий ресурс банкам, який не відкличуть через два роки. З іншого боку – зобов’язання банків кредитувати будівництво тільки за чітко заданими параметрами.

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– Якщо будуть фінансувати, наприклад, іпотеку під купівлю швидкоспоруджуваного канадського житла, це недоцільно. Так ми будемо підтримувати канадського виробника та посередників. Це забезпечить лише тимчасову зайнятість збирачів цих будинків, які привозять вже з меблями та внутрішнім оздобленням. З іншого боку, якщо ми фінансуємо іпотеку для покупця, який купує житло від вітчизняних або потужних іноземних компаній, але із залученням нашої робочої сили, будівельних і оздоблювальних матеріалів, в цьому є сенс, – заявив Вадим Пушкарьов.

До слова, 28 квітня Володимир Зеленський заявив, що Національний банк і Кабінет міністрів найближчим часом представлять програму іпотечного кредитування за ставкою 10% річних.