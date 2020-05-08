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Факты / Украина / Общество

Украинцы стали больше брать кредитов на потребительские нужды

Граждане Украины стали больше брать кредитов на потребительские нужды в 2019 году.

По данным НБУ, украинцы стали больше доверять банкам, поэтому гривневые и валютные вклады существенно выросли. Кредитование в гривнах по итогам 2019 года выросло почти на треть — на 31%.

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 — Гривневые средства граждан в банках за прошлый год увеличились на 17,5%, валютные вклады — на 15,4%. Гривневые средства бизнеса в банках за год выросли на 19,5%, валютные — на 48,4%, — утверждает НБУ

Также сообщается, что возросло кредитование на недвижимость на 13,4%. Причины такого роста – увеличение доходов украинцев из одного банка и высокая доходность таких услуг для других банков.

Банки готовы постепенно возобновлять кредитование бизнеса, а смягчение монетарной политики способствовало удешевлению кредитов. В течение IV квартала ставки по гривневым кредитам снизились до 15,7% годовых.

Напомним, что украинские банки ожидают замедление кредитования из-за снижения спроса населения и бизнеса на кредиты.

Источник: НБУ

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