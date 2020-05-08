В Украине открыли еще один пункт пропуска. Где можно пересечь границу на машине (КАРТА)

Еще один контрольный пункт пропуска украинской границы возобновил работу.
— Сегодня в полночь возобновилась работа автомобильного пункта пропуска Рава-Русская, что на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовск, — отметили в Госпогранслужбе.
В то же время, один пункт временно приостановил работу.
— Однако закрыто пункт пропуска Паланка (Маяки-Удобное), что на границе с Молдовой.
Сейчас на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение.
Читайте: Когда откроют границы в Украине
Где можно пересечь границу на автомобиле:
К слову, вчера пассажиропоток через украинскую границу, по сравнению с предыдущими сутками, несколько увеличился — границу нашей страны на въезд и на выезд пересекло почти 14 тыс. человек.