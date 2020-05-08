В Украине открыли еще один пункт пропуска. Где можно пересечь границу на машине (КАРТА)

Еще один контрольный пункт пропуска украинской границы возобновил работу.

— Сегодня в полночь возобновилась работа автомобильного пункта пропуска Рава-Русская, что на границе с Польшей во Львовской области, а также морского пункта пропуска в порту Скадовск, — отметили в Госпогранслужбе.

В то же время, один пункт временно приостановил работу.

— Однако закрыто пункт пропуска Паланка (Маяки-Удобное), что на границе с Молдовой.

Сейчас на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение.

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Где можно пересечь границу на автомобиле:

К слову, вчера пассажиропоток через украинскую границу, по сравнению с предыдущими сутками, несколько увеличился — границу нашей страны на въезд и на выезд пересекло почти 14 тыс. человек.