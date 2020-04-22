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Факты / Украина

Когда откроют границы в Украине

Об открытии границ Украины для иностранцев можно будет говорить только через месяц после того, как это сделают европейские страны, прогнозирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями — Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим примеры Германии, Испании, Италии. В зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, — сказал глава правительства.

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Шмыгаль отметил, что сейчас границы соседних стран закрыты, поэтому Украине нет смысла открывать границы в одностороннем порядке.

К слову, Факты ICTV публиковали карту работающих пунктов пропуска через границу.

На заседании 22 апреля Кабмин решил продлить карантин в Украине до 11 мая 2020 года.

Источник: РБК-Украина

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