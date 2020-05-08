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Факти / Україна / Суспільство

В Україні відкрили ще один пункт пропуску. Де можна перетнути кордон автівкою (КАРТА)

Ще один контрольний пункт пропуску українського кордону відновив роботу.

– Сьогодні опівночі відновилася робота автомобільного пункту пропуску Рава-Руська, що на кордоні з Польщею у Львівській області, а також морського пункту пропуску в порту Скадовська, – зазначили у Держприкордонслужбі.

Водночас, один пункт тимчасово призупинив роботу.

– Натомість закрито пункт пропуску Паланка (Маяки-Удобне), що на кордоні з Молдовою.

Наразі на державному кордоні тимчасово закриті 123 пункти пропуску, а у 19 тимчасово припинене пішохідне сполучення.

Читайте: Коли відкриють кордони в Україні

Де можна перетнути кордон автівкою:

Де можна перетнути кордон автівкою

До слова, учора пасажиропотік через український кордон, порівняно з попередньою добою, дещо збільшився – кордон нашої країни на в’їзд та на виїзд перетнуло майже 14 тис. осіб.

Джерело: Держприкордонслужба

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