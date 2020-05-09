День Победы Одесса: что происходит в Одессе на 9 мая

9 мая в Одессе празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне прошло многолюдно, с нарушениями правил карантина и в костюмах советских солдат.

С самого утра одесситы шли к главным мемориалам города с цветами, но группами и без масок.

— Никакого противоэпидемического режима нет и в помине, — отметили представители местных СМИ.

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Кроме того, одесситы пришли к памятникам с портретами дедов и прадедов, а некоторые — в униформе советской армии.

На площади 10 Апреля тоже толпы, там много людей в униформе Красной армии.

Возле комплексов и памятников с самого утра дежурят правоохранители. Как ранее сообщала местная полиция, 9 мая на улицах Одессы будут находиться более тысячи сотрудников полиции и Нацгвардии.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине за советскую символику, за использование георгиевской (гвардейской) ленты, которую запрещено в 2017 году, правонарушителю грозит 5 100 грн штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов.

Источник: Думская