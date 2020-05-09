В парк Вечной славы, что возле метро Арсенальная, правоохранители пускают людей для возложения цветов, но только маленькими группами.
На входе в аллее Славы полиция раздает маски.
Из-за ограничений для доступа, образовались очереди и скопления людей, хотя и в масках.
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В общем возле парка дежурит несколько карет скорой помощи. Полиция и Нацгвардия обеспечивают порядок на территории.
К слову, Факты ICTV собрали мнения мировых лидеров о Дне памяти и примирения.