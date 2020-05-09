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Факти / Україна / Суспільство

Без масок та в уніформі радянських солдатів: як проходить 9 травня в Одесі

9 травня в Одесі святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройшло багатолюдно, з порушеннями правил карантину та у костюмах радянських солдатів.

З самого ранку одесити йшли до головних меморіалів міста з квітами, але групами і без масок.

– Жодного протиепідемічного режиму і сліду немає, – відзначили представники місцевих ЗМІ.

Читайте: Маленькими групами: до парку Вічної слави пускають людей для покладання квітів

День перемоги Одеса: що відбувається в Одесі на 9 травня

Крім того, одесити прийшли до пам’ятників з портретами дідів і прадідів, а деякі – в уніформі радянської армії.

 

На площі 10 Квітня теж натовп, там багато людей в уніформі Червоної армії.

Біля комплексів і пам’ятників з самого ранку чергують правоохоронці. Як раніше повідомляла місцева поліція, 9 травня на вулицях Одеси будуть перебувати понад тисячу співробітників поліції і Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні за радянську символіку, за використання георгіївської (гвардійської) стрічки, яку заборонено в 2017 році, правопорушнику загрожує 5 100 грн штрафу або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки або предметів.

Джерело: Думська

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