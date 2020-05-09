Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

Он возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы.

Напомним, этот день посвящен памяти тех более 80 млн человек, чья жизнь была оборвана насилием мирового масштаба, людям всех рас и наций.

Факты ICTV собрали мнения мировых лидеров о Дне памяти и примирения.