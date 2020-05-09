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Факты / Украина / Общество

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.

Он возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы.

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне

Напомним, этот день посвящен памяти тех более 80 млн человек, чья жизнь была оборвана насилием мирового масштаба, людям всех рас и наций.

Факты ICTV собрали мнения мировых лидеров о Дне памяти и примирения.

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