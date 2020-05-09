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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання.

Він  поклав квіти біля Вічного вогню, що у столичному парку Вічної Слави.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Нагадаємо, цей день присвячений пам’яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірване насильством світового масштабу, людям усіх рас і націй.

Факти ICTV зібрали думки світових лідерів про День пам’яті та примирення.

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