За одну минуту можно изменить мир: лидеры стран о Дне памяти и примирения

8 мая в мире отмечают День памяти и примирения.

Вторая мировая война стала самой кровавой и жестокой в истории человечества. Этот день посвящен памяти более 80 млн человек, чья жизнь была оборвана насилием мирового масштаба, людям всех рас и наций.

Тем, кто погиб на фронтах, в окопах, и тем, кто погиб во время бомбардировок, побывал в плену, концлагерях, или просто пропал без вести в вихре военного лихолетья.

В этот день лидеры стран выступила с обращением к своим гражданам.

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь близ села Пивневка в Меловском районе Луганской области, откуда в 1942 году началось изгнание гитлеровских оккупантов, записал обращение к украинцам и призвал не забывать об ужасах войны, чтобы не допустить повторения подобного.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что именно в частном уединении и в украшении наших домов, балконов и окон, мы в этом году отмечаем славную память тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы победить нацизм и вернуть себе свободу.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Ангела Меркель собрались вместе — на расстоянии 1,5 метров — чтобы почтить мрачную и одинокую 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе.

В своей речи Штайнмайер с грустью отметил, что представители союзных стран, победившие нацистскую Германию, а также тысячи молодых людей, приглашенных со всего мира, не смогли принять участие в церемонии из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил благодарность тем, кто воевал в годы Второй мировой войны.

75 years on, we are a free people because of everything they did. Our gratitude will be eternal. #VEDay75 pic.twitter.com/r7ufQKfuYS

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) May 8, 2020