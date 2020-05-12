НАБУ закрыло дело против Грымчака

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака по ст. 366 УК Украины по служебной подделке официальных документов.

Как отметил сам Грымчак, соответствующее решение приняли из-за нехватки состава преступления.

Также Юрий Грымчак сообщил, что отныне начал работать руководителем в международном юридическом агентстве.

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По его словам, компания предоставляет услуги в юридической сфере как на территории Украины, так и за границей. Сфера деятельности — освобождение захваченных украинцев.

Напомним, 14 августа 2019 года Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали якобы во время получения части взятки в размере $480 тыс.

По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица $1,1 млн за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Но 30 января 2020 года Юрий Гримчак вышел на свободу.