НАБУ закрило справу проти Гримчака

Національне антикорупційне бюро закрило справу проти колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака за ст. 366 КК України щодо службового підроблення офіційних документів.

Як зазначив сам Гримчак, відповідне рішеня ухвалили через брак складу злочину.

Також Юрій Гримчак повідомив, що відсьогодні почав працювати керівником в міжнародній юридичній агенції.

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За його словами, компанія надає послуги в юридичній сфері як на території України, так і закордоном. Сфера діяльності – звільнення захоплених українців.

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року Юрія Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка затримали нібито під час отримання частини хабара в розмірі $480 тис.

За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи $1,1 млн за вплив на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Але 30 січня 2020 року Юрій Гримчак вийшов на свободу.