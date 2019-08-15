Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника задержали из-за овладения путем обмана денежными средствами в особо крупном размере.

Следствие по делу Юрия Грымчака установило, что представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра сообщил о проблеме, решить которую нужно было через суд.

Юрий Грымчак сообщил, что за денежное вознаграждение в размере $100 тыс. сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. Он якобы должен был обратиться к заместителю генпрокурора, чтобы повлиять на голову Кассационного гражданского суда.

Сумму вознаграждения уменьшили до $80 тыс. После получения $50 тыс. заместитель министра и его помощник распределили деньги между собой. Вторую часть в размере $30 тыс. им передали 14 августа.

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Кроме того, нужно было решить еще один вопрос – получить разрешение на строительство в Киеве на территории земельных участков, которые относятся к памятникам культурного наследия.

Заместитель министра Юрий Грымчак предложил решить эту проблему за денежное вознаграждение в размере $1 млн.

После получения части средств в сумме $450 тыс. и $30 тыс. от представителей ООО был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, а также его помощник.

Ранее Факты ICTV писали о том, почему задержали Юрия Грымчака и кто станет следующим.