Соглашение об ассоциации с ЕС необходимо пересмотреть – Пристайко

Украина надеется на пересмотр условий Соглашения об ассоциации с ЕС с целью углубления сотрудничества с европейскими странами.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

— Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия и пересмотра условий ждут наши производители, — сказал он.

Большинство ранее установленных квот уже не устраивают Украину, добавил Пристайко.

— Мы перешли этап первых контактов с ЕС в рамках соглашения в безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим их, — заявил вице-премьер-министр.

Пристайко добавил, что Киев видит возможность углубления сотрудничества в цифровой сфере, вопросах таможни и юстиции, оборонных вопросах.