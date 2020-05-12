PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Соглашение об ассоциации с ЕС необходимо пересмотреть – Пристайко

Украина надеется на пересмотр условий Соглашения об ассоциации с ЕС с целью углубления сотрудничества с европейскими странами.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

— Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия и пересмотра условий ждут наши производители, — сказал он.

Большинство ранее установленных квот уже не устраивают Украину, добавил Пристайко.

— Мы перешли этап первых контактов с ЕС в рамках соглашения в безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим их, — заявил вице-премьер-министр.

Пристайко добавил, что Киев видит возможность углубления сотрудничества в цифровой сфере, вопросах таможни и юстиции, оборонных вопросах.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка