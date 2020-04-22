Выделение Украине $1,2 млрд помощи от ЕС — названы условия

ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере $1,2 млрд для преодоления последствий эпидемии коронавируса двумя траншами.

Первые €600 млн Украина получит при условии успешного сотрудничества с Международным валютным фондом. Для перечисления еще €600 млн Киев должен будет осуществить реформы.

По словам посла Украины при ЕС Николая Точицкого, переговоры по конкретным условиям получения Украиной помощи еще будут вестись в будущем.

В частности, это могут быть меры в сфере публичного управления финансами, борьбы с коррупцией, налогообложения, труда и социального обеспечения, условий ведения бизнеса, таможни и тому подобное.

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— Параллельно будут проходить переговоры относительно подписания соответствующего меморандума между Украиной и ЕС, который после подписания должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины. То есть, это длительный процесс, — подчеркнул он.

Напомним, ЕС планирует выделение помощи десяти странам-партнерам в размере €3 млрд.