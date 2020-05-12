Угоду про асоціацію з ЄС необхідно переглянути – Пристайко

Україна сподівається на перегляд умов Угоди про асоціацію з ЄС з метою поглиблення співпраці з європейськими країнами.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.

– Нині дуже вдалий момент, тому що як раз підійшов десятирічний термін, коли ми можемо переглянути умови і перегляду умов чекають наші виробники, – сказав він.

Більшість раніше встановлених квот уже не влаштовують Україну, додав Пристайко.

– Ми перейшли етап перших контактів з ЄС у рамках угоди в безтарифній торгівлі. Я сподіваюся, що ми переглянемо їх, – заявив віце-прем’єр-міністр.

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Пристайко додав, що Київ бачить можливість поглиблення співпраці у цифровій сфері, питаннях митниці та юстиції, оборонних питаннях.

Нагадаємо, європейські партнери позитивно поставилися до нових ініціатив України щодо розширення співпраці України з ЄС.