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Факты / Украина

Каждые 11 дней: Минздрав определил даты ослабления карантина

На заседании правительства утвердят алгоритм Минздрава о снятии карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— У Минздрава есть контрольные даты по смягчению карантина: это 22 мая, соответственно затем 1 июня, 11 июня и так далее.

Открытие детских садов планируют представить на этой неделе.

— Я думаю, что уже на этой неделе сегодня-завтра мы презентуем все это. Мы считаем, что мы будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением, — заявил Степанов.

Напомним, карантин в Украине действует до 22 мая, однако правительство может продлить его.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

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