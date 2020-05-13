На засіданні уряду затвердять алгоритм МОЗ щодо зняття карантинних обмежень.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– МОЗ має контрольні дати щодо пом’якшення карантину: це 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11 червня і так далі.

Відкриття дитячих садочків планують презентувати вже цього тижня.

– Я думаю, що вже на цьому тижні сьогодні-завтра ми презентуємо все це. Ми вважаємо, що ми будемо звертатися до уряду, щоб було затверджено це відповідною постановою, – заявив Степанов.

Нагадаємо, карантинні обмеження в Україні діють до 22 травня, однак уряд може продовжити їх.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.