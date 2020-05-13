Рада приняла закон о банках

13 мая на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла закон о банках во втором чтении.

За проголосовало 270 народных депутатов.

— Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) — принят.

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Как депутаты голосовали за закон о банках

Напомним, на третьем внеочередном заседании парламент 30 марта депутаты поддержали в первом чтении и за основу законопроект №2571-д.

Однако затем нардепы устроили так называемый законодательный спам, подав рекордное количество поправок.

30 апреля Рада назначила особую процедуру принятия закона, благодаря которой рассматривали поправки, на которых настаивали депутаты.

Так, народные депутаты подали в закон 16 579 правок.