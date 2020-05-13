Рада ухвалила закон про банки

13 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада України ухвалила закон про банки у другому читанні.

За проголосувало 270 народних депутатів.

– Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д) – ухвалено.

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Як депутати голосували за закон про банки

Нагадаємо, на третьому позачерговому засіданні парламенту 30 березня депутати підтримали у першому читанні та за основу законопроект №2571-д.

Однак потім нардепи влаштували так званий законодавчий спам, подавши рекордну кількість поправок.

30 квітня Рада призначила особливу процедуру ухвалення закону, завдяки якій розглядали правки, на яких наполягали депутати.

Так, народні депутати подали до закону 16 579 правок.