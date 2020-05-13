На внеочередном заседании парламента 13 мая, которое начнется в 10.00, народные депутаты рассмотрят 26 вопросов повестки дня.

Среди них — изменения в Налоговый кодекс, совершенствование механизмов регулирования банковской деятельности, внесение изменений в Регламент Верховной Рады, а также Час вопросов к правительству.

Читайте: Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 13 мая — повестка дня

Все вопросы повестки дня:

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусные болезни (№3329-д). Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д). Проект закона о внесении изменений в закон О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков (№2166). Проект закона об оборонных закупках (№2398-д). Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относитльно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении (№3415). Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении (№3313, 3313-1). Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров Украины (№3195). Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме (№2679). Проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни (№3383). Проект закона о внесении изменений в закон О судоустройстве и статусе судей относительно командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд (№2823). Проект закона о внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты (№3354). Проект закона об управлении бытовыми и другими отходами (№2207, 2207-1, 2207-2). Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей (№2654). Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений (№3314). Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины (№3105). Проект закона о внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни Covid-19 (№3297). Проект закона о внесении изменений в закон О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований по предоставлению права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС (№2030). Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурах банкротства относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни Covid-19 (№3322). Проект закона о внесении изменений в закон О предотвращении коррупции относительно уточнения перечня субъектов декларирования (№3355, 3355-1). Проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№3205, 3205-1). Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни Covid-19 (№3377). Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (№2494). Проект Постановления Верховной Рады Украины об Обращении Верховной Рады Украины к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 1939-1945 годов (№3431). Проект Постановления Верховной Рады Украины об организации работы Верховной Рады Украины (№3434). Час вопросов к правительству. Доклад председателя Национального банка Украины о деятельности НБУ (в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 51 закона О Национальном банке Украины).

Кстати, Верховная Рада может возобновить работу в обычном режиме уже 19 мая.