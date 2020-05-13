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Факты / Украина / Политика

Как Рада принимала закон о банках: голосование по фракциям

Верховная Рада приняла закон о банковской деятельности во втором чтении и в целом.

Законопроект поддержали 270 народных депутатов, из которых 200 — от фракции Слуга народа.

Как голосовали нардепы за закон о банках

як депутати голосували за закон про банки

Фракция Слуга народа

  • Закон о банках: как голосовали депутаты
  • Закон о банках: как голосовали депутаты
  • Закон о банках: как голосовали депутаты
  • Закон о банках: как голосовали депутаты
  • Закон о банках: как голосовали депутаты
  • Закон о банках: как голосовали депутаты
  • Закон о банках: как голосовали депутаты
  • Закон о банках: как голосовали депутаты
  • Закон о банках: как голосовали депутаты
  • Закон о банках: как голосовали депутаты
Как Рада принимала закон о банках: голосование по фракциям / 5 фотографий

Фракция Европейская солидарность

Закон о банках: как голосовали депутаты

Фракция Батькивщина

Закон о банках: как голосовали депутаты

Фракция Оппозиционная платформа — за жизнь

Закон о банках: как голосовали депутаты

Фракция Голос

Закон о банках: как голосовали депутаты

Депутатская группа За будущее

Закон о банках: как голосовали депутаты

Депутатская группа Доверие

Закон о банках: как голосовали депутаты

Внефракционщики

Закон о банках: как голосовали депутаты

Напомним, этот закон предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, это решение НБУ невозможно будет остановить по решению суда или отменить.

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