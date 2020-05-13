Закон о банках: как голосовали депутаты

Верховная Рада приняла закон о банковской деятельности во втором чтении и в целом.

Законопроект поддержали 270 народных депутатов, из которых 200 — от фракции Слуга народа.

Как голосовали нардепы за закон о банках

Фракция Слуга народа



















Как Рада принимала закон о банках: голосование по фракциям / 5 фотографий

Фракция Европейская солидарность

Фракция Батькивщина

Фракция Оппозиционная платформа — за жизнь

Фракция Голос

Депутатская группа За будущее

Депутатская группа Доверие

Внефракционщики

Напомним, этот закон предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, это решение НБУ невозможно будет остановить по решению суда или отменить.