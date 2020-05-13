Закон про банки: як голосували депутати

Верховна Рада ухвалила закон про банківську діяльність у другому читанні та в цілому.

Законопроект підтримали 270 народних депутатів, з яких 200 – від фракціями Слуга народу.

Як голосували нардепи за закон про банки

Фракція Слуга народу



















Як Рада ухвалювала закон про банки: голосування за фракціями / 5 фотографий

Фракція Європейська солідарність

Фракція Батьківщина

Фракція Опозиційна платформа – за життя

Фракція Голос

Депутатська група За майбутнє

Депутатська група Довіра

Позафракційники

Нагадаємо, цей закон передбачає невідворотність процесу виведення банку з ринку, це рішення НБУ неможливо буде зупинити за рішенням суду або скасувати.