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Факти / Україна / Політика

Як Рада ухвалювала закон про банки: голосування за фракціями

Верховна Рада ухвалила закон про банківську діяльність у другому читанні та в цілому.

Законопроект підтримали 270 народних депутатів, з яких 200 – від фракціями Слуга народу.

Як голосували нардепи за закон про банки

як депутати голосували за закон про банки

Фракція Слуга народу

  • Закон про банки: як голосували депутати
  • Закон про банки: як голосували депутати
  • Закон про банки: як голосували депутати
  • Закон про банки: як голосували депутати
  • Закон про банки: як голосували депутати
  • Закон про банки: як голосували депутати
  • Закон про банки: як голосували депутати
  • Закон про банки: як голосували депутати
  • Закон про банки: як голосували депутати
  • Закон про банки: як голосували депутати
Як Рада ухвалювала закон про банки: голосування за фракціями / 5 фотографий

Фракція Європейська солідарність

Закон про банки: як голосували депутати

Фракція Батьківщина

Закон про банки: як голосували депутати

Фракція Опозиційна платформа – за життя

Закон про банки: як голосували депутати

Фракція Голос

Закон про банки: як голосували депутати

Депутатська група За майбутнє

Закон про банки: як голосували депутати

Депутатська група Довіра

Закон про банки: як голосували депутати

Позафракційники

Закон про банки: як голосували депутати

Нагадаємо, цей закон передбачає невідворотність процесу виведення банку з ринку, це рішення НБУ неможливо буде зупинити за рішенням суду або скасувати.

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