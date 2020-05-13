Закон про банки: як голосували депутати

Верховна Рада ухвалила закон про банківську діяльність у другому читанні та в цілому.
Законопроект підтримали 270 народних депутатів, з яких 200 – від фракціями Слуга народу.
Як голосували нардепи за закон про банки
Фракція Слуга народу
Як Рада ухвалювала закон про банки: голосування за фракціями / 5 фотографий
Фракція Європейська солідарність
Фракція Батьківщина
Фракція Опозиційна платформа – за життя
Фракція Голос
Депутатська група За майбутнє
Депутатська група Довіра
Позафракційники
Нагадаємо, цей закон передбачає невідворотність процесу виведення банку з ринку, це рішення НБУ неможливо буде зупинити за рішенням суду або скасувати.