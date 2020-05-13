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Факты / Украина / Политика

Закон о банках является жизненно важной мерой защиты финансов Украины — ЕС

Представительство Европейского Союза приветствовало Верховную Раду с принятием законопроекта о банковском регулировании. Это жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

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— ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банковском урегулировании. Жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков. За экономическую стабильность, справедливость, верховенство права, продолжающуюся финансовую помощь МВФ и ЕС, — написал Маасикас в Twitter.

Напомним, 13 мая на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла закон о банках во втором чтении.

За проголосовало 270 народных депутатов.

Источник: Matti Maasikas

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