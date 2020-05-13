Представительство Европейского Союза приветствовало Верховную Раду с принятием законопроекта о банковском регулировании. Это жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины.
Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
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— ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банковском урегулировании. Жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков. За экономическую стабильность, справедливость, верховенство права, продолжающуюся финансовую помощь МВФ и ЕС, — написал Маасикас в Twitter.
???????? welcomes @verkhovna_rada’s adoption of the draft law on #banking resolution. A vital measure to protect ???????? public finances and Ukrainian taxpayers. For economic stability, fairness, rule of law, continuing #IMF and #EU financial assistance.
— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 13, 2020
Напомним, 13 мая на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла закон о банках во втором чтении.
За проголосовало 270 народных депутатов.
Источник: Matti Maasikas