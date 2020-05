Представительство Европейского Союза приветствовало Верховную Раду с принятием законопроекта о банковском регулировании. Это жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

???????? welcomes @verkhovna_rada’s adoption of the draft law on #banking resolution. A vital measure to protect ???????? public finances and Ukrainian taxpayers. For economic stability, fairness, rule of law, continuing #IMF and #EU financial assistance.

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 13, 2020