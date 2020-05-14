$200 за молчание: в Ровенской области полицейский крышевал добычу янтаря

В Ровенской области полицейский покрывал добычу янтаря и требовал деньги за свое молчание и предупреждение о выездах коллег.

Размер вознаграждения он определял в зависимости от того, каким оборудованием осуществлялась добыча ископаемой смолы.

— Он требовал $200 США за ночь работы одной мотопомпы, — говорится в сообщении.

Читайте: Рада уменьшила ренту за добычу янтаря

Правоохранители провели 12 обысков и изъяли более 150 кг янтаря стоимостью 2,2 млн грн и $6,8 тыс. США налички.

Следственные действия происходят по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас полицейскому сообщили о подозрении.

Напомним, ранее мы писали, что украинец пытался вывезти 55 кг янтаря в Европейский Союз.