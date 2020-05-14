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Факти / Україна / Суспільство

$200 за мовчання: у Рівненській області поліцейський кришував видобуток бурштину

У Рівненській області поліцейський покривав незаконний видобуток бурштину і вимагав гроші за своє мовчання та попередження про виїзди колег.

Розмір винагороди він визначав залежно від того, яким обладнанням здійснювався видобуток викопної смоли.

– Він вимагав $200 США за ніч роботи однієї мотопомпи, – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці провели 12 обшуків та вилучили понад 150 кг бурштину вартістю 2,2 млн грн та $6,8 тис. США готівки.

$200 за мовчання: у Рівненській області поліцейський кришував видобуток бурштину

Слідчі дії відбуваються за ч. 3 ст. 368 КК України. Нині поліцейському повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українець намагався вивезти 55 кг бурштину до Європейського Союзу.

Джерело: Офіс генпрокурора

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