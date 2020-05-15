Украина обсуждает возобновление чартерных рейсов с тремя странами

Министерство инфраструктуры ведет переговоры о возобновлении чартерных рейсов после ослабления карантина.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Оксана Герасимова.

Читайте: Сначала общественный транспорт: Ляшко об открытии авиасообщения

По ее словам, на сегодняшний день между ведомством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведется активное обсуждение даты и порядка запуска международного авиасообщения.

— Ведутся переговорить по организации чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую ​​возможность, мы все быстро откроем, — уточнила Герасимова.

Она также отметила, что первыми странами, с которыми Украина может возобновить авиасообщение, будут Египет, Турция и Грузия, где туристов ждут с 1 июля.

Относительно авиасообщение со странами ЕС, там играет роль фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.

Ранее Факты ICTV сообщали, что международные перевозки будут зависеть от ослабления карантина в разных странах. Внутреннее авиасообщение может заработать в июне.