Україна обговорює відновлення чартерних рейсів з трьома країнами

Міністерство інфраструктури веде переговори щодо відновлення чартерних рейсів після послаблення карантину.

Про це заявила речник відомства Оксана Герасимова.

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За її словами, на сьогодні між відомством, авіакомпаніями та Державіаслужбою ведеться активне обговорення дати та порядку запуску міжнародного авіасполучення.

– Ведуться переговорити щодо організації чартерних рейсів. Як тільки нам інша країна підтвердить таку можливість, ми все швидко відкриємо, – уточнила Герасимова.

Вона також зазначила, що першими країнами, з якими Україна може відновити сполучення, будуть Єгипет, Туреччина та Грузія, де туристів чекатимуть з 1 липня.

Щодо авіасполучення з країнами ЄС, там відіграє роль фактор конкуренції з боку великих європейських авіакомпаній.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що міжнародні перевезення залежатимуть від послаблення карантину у різних країнах. Внутрішнє авіасполучення може запрацювати у червні.