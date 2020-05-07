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Факты / Украина / Общество

Криклий сказал, когда Украина может возобновить международное авиасообщение

Внутреннее авиасообщение может заработать в июне. Международные перевозки будут зависеть от карантинных мероприятий.

Об этом Фактам ICTV сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— Для восстановления международных рейсов нужно, чтобы обе страны могли в двустороннем порядке принимать граждан. Сейчас Европа, Ближний Восток и Америка закрыты и принимают только своих граждан, или исключительно миссии — дипломатов, налечения или обучения. 22 мая никто не полетит, — говорит Криклий.

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Точную дату сейчас сказать невозможно. Но внутреннее авиасообщение может заработать в июне, добавил министр.

— Уже можно осторожно планировать, что во второй половине лета ситуация наладится, — подчеркнул Криклий.

Как писали Факты ICTV, до 22 мая резких изменений в работе общественного транспорта в Украине не будет, а уже после этой даты транспортом сможет пользоваться большее количество людей.

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