Украинские полярники вернулись домой после 13 месяцев в Антарктиде

17 мая украинцы, которые принимали участие в 24-й Украинской антарктической экспедиции, вернулись домой. После 13-ти месяцев пребывания на станции Академик Вернадский они прилетели в Киев.

Полярников эвакуировали из Лиссабона.

— Мы волновались, что в условиях сурового карантина почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако этот вопрос удалось решить, — сообщил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

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По его словам, полярники были в дороге с 24 апреля. Сейчас на станции находится отряд 25-й экспедиции. Накануне из-за их задержки пересменка длилась два месяца.

После возвращения домой полярники две недели будут находится на самоизоляции.

Напомним, ранее мы писали, что 24-я украинская экспедиция отправилась в Антарктиду во всем украинском и с женщинами.