PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Украинские полярники вернулись домой после 13 месяцев в Антарктиде

17 мая украинцы, которые принимали участие в 24-й Украинской антарктической экспедиции, вернулись домой. После 13-ти месяцев пребывания на станции Академик Вернадский они прилетели в Киев.

Полярников эвакуировали из Лиссабона.

— Мы волновались, что в условиях сурового карантина почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако этот вопрос удалось решить, — сообщил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Читайте: В Антарктиде умер участник украинской экспедиции Василий Омелянович

По его словам, полярники были в дороге с 24 апреля. Сейчас на станции находится отряд 25-й экспедиции. Накануне из-за их задержки пересменка длилась два месяца.

Украинские полярники вернулись домой после 13 месяцев в Антарктиде

После возвращения домой полярники две недели будут находится на самоизоляции.

Напомним, ранее мы писали, что 24-я украинская экспедиция отправилась в Антарктиду во всем украинском и с женщинами.

Источник: Минобразования

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка