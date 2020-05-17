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Факти / Україна / Суспільство

Українські полярники повернулися додому після 13 місяців в Антарктиді

17 травня українці, які брали участь у 24-й Українській антарктичній експедиції, повернулися додому. Після 13-ти місяців перебування на станції Академік Вернадський вони прилетіли до Києва.

Полярників евакуювали з Лісабону.

– Ми хвилювалися, що в умовах суворих карантинних обмежень майже у всьому світі нам не вдасться швидко повернути наших полярників додому. Однак це питання вдалося вирішити, – повідомив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

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За його словами, полярники були у дорозі з 24 квітня. Зараз на станції перебуває загін 25-ї експедиції. Напередодні через їхню затримку перезмінка тривала два місяці. Після повернення додому полярники два тижні будуть перебувати на самоізоляції.

Українські полярники повернулися додому після 13 місяців в Антарктиді

Нагадаємо, раніше ми писали, що 24-та українська експедиція відправилася до Антарктиди в усьому українському та з жінками.

Джерело: Міносвіти

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