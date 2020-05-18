Ослабление карантина в Киеве после 22 мая - список снятых ограничений

В Киеве с 22 мая введут следующий этап снятия карантина.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.
Что начнет работать:
- промышленные рынки;
- магазины площадью до 1000 м2;
- наземный общественный транспорт;
- спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов.
Виталий Кличко заявил, что после 22 мая в столице возобновят работу наземного транспорта в обычном режиме. Количество единиц подвижного состава и маршрутов пока увеличивается.
Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 18 мая в Киеве зафиксировали 2 321 случай коронавируса, за сутки — 41. В частности, коронавирусом за сутки заболели 5 медиков.