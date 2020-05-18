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Киев ослабляет карантин с 22 мая — что откроют

В Киеве с 22 мая введут следующий этап снятия карантина.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

Что начнет работать:

  • промышленные рынки;
  • магазины площадью до 1000 м2;
  • наземный общественный транспорт;
  • спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов.

Виталий Кличко заявил, что после 22 мая в столице возобновят работу наземного транспорта в обычном режиме. Количество единиц подвижного состава и маршрутов пока увеличивается.

Ослабление карантина в Киеве после 22 мая - список снятых ограничений

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 18 мая в Киеве зафиксировали  2 321 случай коронавируса, за сутки — 41. В частности, коронавирусом за сутки заболели 5 медиков.

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