Ослабление карантина в Киеве после 22 мая - список снятых ограничений

В Киеве с 22 мая введут следующий этап снятия карантина.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

Что начнет работать:

промышленные рынки;

магазины площадью до 1000 м2;

наземный общественный транспорт;

спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов.

Виталий Кличко заявил, что после 22 мая в столице возобновят работу наземного транспорта в обычном режиме. Количество единиц подвижного состава и маршрутов пока увеличивается.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 18 мая в Киеве зафиксировали 2 321 случай коронавируса, за сутки — 41. В частности, коронавирусом за сутки заболели 5 медиков.